Митингующих уже задерживают: в России начались уличные акции

В России начали задерживать первых митингующих. ФОТО: Эра

В России стартовали акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального и против деятельности действующей власти. Участников митингов уже начали задерживать.

Об этом пишет "Новая газета".

Так, во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собрались, по разным оценкам, от одной до трех тысяч протестующих. На акцию в поддержку Навального вышел и блогер Юрий Дудь. Вскоре центральные улицы города зачистили от демонстрантов. Как минимум одного человека доставили в автозак без сознания, передает корреспондент "Новой газеты".

В Хабаровске на акцию на площади Ленина вышли около тысячи человек, передает кореспондент "Новой газеты". ОМОН пытался не пускать протестующих и журналистов на площадь, но ближе к началу акции, 12:00 по местному времени, был вынужден открыть часть металлических ограждений. Почти сразу начались выборочные задержания. Корреспондент издания заметил пятерых задержанных, среди которых активисты и журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин готовится к массовым протестам. Сегодня россияне выйдут на акцию "Воля Навальному"

В Якутске при 50-градусном морозе на акцию вышли около 300 человек. Люди собрались на площади Дружбы. Полиция также задержала нескольких человек.

Сообщается также о первом задержании в Москве у Пушкинской площади - силовики забрали в автозак человека, стоявшего у забора с табличкой "Я не боюсь".

В Иркутске протестующие окружили областную администрацию, передает "Тайга.инфо". Люди сидят на подоконниках и поют хит Виктора Цоя "Перемен". В акции принимают участие около тысячи человек. Силовики пока не реагируют на происходящее.

В Чите на акции собралось около трехсот человек. Там уже начались задержания. Полиция выносит людей с площади Ленина в руках. Количество задержанных неизвестно.

Завершились акции протеста в Магадане и в Петропавловске-Камчатском. На Камчатке в митинге приняли участие около 200 человек, на Колыме - около 150. В обоих городах обошлось без задержаний.

Оппозиционера Алексея Навального задержали и арестовали после возвращения в Россию из Германии, где он проходит лечение от отравления "Новичком". Когда политика закрыли в СИЗО, его команда опубликовала документальный фильм о дворце Путина в Геледжике. Здесь можно посмотреть ФОТОГАЛЕРЕЮ имения и вспомнить Межигорье Виктора Януковича.