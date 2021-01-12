Мировые банки отказываются работать с Трампом, несмотря на его многомиллионные долги

С Трампом отказались рабоать мировые банки. Фото: Reuters

Немецкий банк Deutsche Bank и американский Signature Bank решили воздержаться от работы с финансами действующего президента США Дональда Трампа за его подстрекательство толпы к штурму Капитолия.

Об этом сообщил Bloomberg.

Немецкий банк решил больше не связываться с Трампом несмотря на то, что политик должен ему более $ 300 млн.

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В начале 2000-х годов бизнесмен взял кредит в банке на строительство небоскреба в Чикаго. Из-за финансового кризиса в 2008 году, он не смог вернуть долг.

Позже Трамп обвинял банки, в которых брал кредиты в "хищническом кредитовании". Политику списали с долга $ 270 млн через суд.

Американский Signature Bank с требованием устранить Трампа с поста президента, позакрывал его счета, на которых было около $ 5,3 млн.

"Мы считаем, что правильным решением для президента США было бы подать в отставку - это лучшее соответствует интересам нашей нации", - говорится в сообщении банка.

В понедельник, 11 января, Twitter заблокировал более 70 тыс. аккаунтов, пропагандирующих теорию заговора QAnon, после штурма Капитолия поклонниками действующего президента США Дональда Трампа.