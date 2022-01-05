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среда, 05 января 2022 05:12

Мировой рекорд. В США на Covid-19 заболели более миллиона человек за день

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Мировой рекорд. В США на Covid-19 заболели более миллиона человек за день
В США коронавирусом заболели более миллиона в день. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки впервые обнаружили более миллиона новых случаев коронавируса.

Чиновники предупреждают, что пик волны заболевания еще предстоит, пишет BBC со ссылкой на данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

Большинство новых случаев - штамм Omicron.

3 января в стране зафиксировано 1,08 млн случаев коронавируса. До этого с начала пандемии нигде не фиксировали столько больных в сутки.

По словам официального советника США по пандемии коронавируса Энтони Фаучи, сейчас в стране происходит "почти вертикальный рост" количества заболеваний. Специалист ожидает, что пик заболеваний будет через несколько недель.

Однако не все так плохо: уровень смертности и госпитализаций в США значительно ниже, чем во время предыдущих волн коронавируса.

Фаучи также привел пример Южно-Африканской Республики, где штамм сначала стремительно распространялся, а затем волна пошла на убыль. Советник говорит, что эта информация вселяет надежду.

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В США перечислили редкие симптомы Covid-штамма Omicron, с которыми следует как можно скорее обратиться в больницу: затрудненное дыхание, постоянную боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или постоянная сонливость. Следует также остерегаться бледной, серой или синей кожи, что может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

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Дата
05
января

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