Мир прощается с Шарлем Азнавуром

В Париже прощаются с легендарным певцом армянского происхождения, шансонье Шарлем Азнавуром. Артисту было 94 года. Фото - Новости-Армения

В Париже прощаются с легендарным певцом армянского происхождения, шансонье Шарлем Азнавуром. Артисту было 94 года.

Прощальная церемония проходит в Доме инвалидов в центре Парижа. Видео с похорон Азнавура опубликованы в Twitter.

Официальную траурную церемонию посетили многие известные личности - президент Франции Эммануэль Макрон, президент Армении Армен Саркисян и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Прямую трансляцию мероприятия ведут все центральные французские телеканалы. В честь Азнавура сначала прозвучал гимн Армении, а затем "Марсельеза" - государственный гимн Франции. После этого Макрон и Пашинян выступили с речью, где выразили слова благодарности за вклад Азнавура в историю и культуру обоих государств.

Также среди гостей - бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, министры, представители мира театра и кино, в том числе актеры Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар. Кроме них, почтить память Азнавура пришли известные французские певцы - Энрико Масиас, Эдди Митчелл и другие.

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С Азнавуром прощаются под звуки армянского дудука.

Французский шансонье 94-летний Шарль Азнавур умер 1 октября. Имел острую сердечно-легочную недостаточность. За неделю до смерти он обещал вернуться на сцену.