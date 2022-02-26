Мир помогает Украине бороться против российской агрессии – кто и что дает

 
Ексклюзивы
1/5
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 13410
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 54624
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7038
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3933
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5535
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 729
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1026
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4680
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 819
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
1
1
7
1
1
&quot;Будьте вы прокляты. Твари!!!&quot; - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
&quot;Уничтожьте экономику России&quot; - Кулеба эмоционально обратился к миру
"Уничтожьте экономику России" - Кулеба эмоционально обратился к миру
Эйфелеву башню &quot;одели&quot; во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
Эйфелеву башню "одели" во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
&quot;Пока не поздно&quot; - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
Видео
Все видео
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13995
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 7200
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4446
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 855
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2799
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1521
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
воскресенье, 27 февраля 2022 00:41

Спецтема: Напад Росії на Україну

Мир помогает Украине бороться против российской агрессии – кто и что дает

  Комментировать
Мир помогает Украине бороться против российской агрессии – кто и что дает
Мир объединился, чтобы помочь Вооруженным Силам победить агрессора. Фото: Армия.информ

Страны мира готовы помогать Украине бороться против российской агрессии – деньгами, поставками оружия, санкциями. Кто как предлагает нашей стране помощь – Gazeta.ua собрала последнюю информацию.

США выделят Украине дополнительные $350 млн для поддержки ее обороны в условиях полномасштабной российской агрессии.

Германия передаст Украине 1000 единиц противотанкового вооружения и 500 противовоздушных ракет Stinger.

Франция предоставит военную технику и финансовую помощь на 300 млн евро.

Бельгия предоставляет 2000 пулеметов и 3800 тонн горючего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве полиция и ВСУ остановили российских диверсантов - уничтожен грузовик с оккупантами

Словакия предоставит 12000 мин, 10000 тонн горючего, 2400 тонн авиационного керосина, 2 комплекса разминирования Bozena.

Азербайджан всем заправкам сети SOCAR в Украине поручил бесплатно предоставлять топливо для автомобилей "скорых" и ГСЧС. Ночью ожидается самолет с медикаментами.

Турция оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. Турция запретила проход российских боевых кораблей в Черное море.

Латвия передает Украине более 30 грузовиков со шлемами, сухпайками, медиками и лекарствами. Также помощь будет включать 500 тонн дизтоплива для ВСУ.

Эстония предоставит дополнительную партию ракет Javelin, боеприпасы и сухпайки

Швейцария заморозила банковские счета россиян из списка санкционных ЕС.

Великобритания, Польша, Чехия, Эстония и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия. Решение еще не было принято, но техническая подготовка началась.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мир помогает Украине бороться против российской агрессии – кто и что дает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 4 Просмотров: 60640
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 54624
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 1 Просмотров: 50824
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов Просмотров: 48262
Пилота сбитого над Киевом истребителя взяли в плен и допрашивают
Пилота сбитого над Киевом истребителя взяли в плен и допрашивают
 Просмотров: 46386
Мир
Всех россиян сделали "миллионерами" - РФ отключают от SWIFT
Всех россиян сделали "миллионерами" - РФ отключают от SWIFT Просмотров: 1882
"Путин, мы хотим тебя зарезать, как животное" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин, мы хотим тебя зарезать, как животное" – что пишет о нас мировая пресса
7
 Просмотров: 6426
ЕС закроет воздушное пространство для российских самолетов
ЕС закроет воздушное пространство для российских самолетов Просмотров: 1152
ЕС может отключить от SWIFT Беларусь
ЕС может отключить от SWIFT Беларусь Просмотров: 819
Европа с Украиной: девять стран закрыли свое небо для российских самолетов
Европа с Украиной: девять стран закрыли свое небо для российских самолетов Просмотров: 945
Больше всего комментируют
11
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
6
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
4
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
3
Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"
3
Зеленский опять предложил Путину переговоры
Голосов: 2411
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть