Мир помогает Украине бороться против российской агрессии – кто и что дает

Страны мира готовы помогать Украине бороться против российской агрессии – деньгами, поставками оружия, санкциями. Кто как предлагает нашей стране помощь – Gazeta.ua собрала последнюю информацию.
США выделят Украине дополнительные $350 млн для поддержки ее обороны в условиях полномасштабной российской агрессии.
Германия передаст Украине 1000 единиц противотанкового вооружения и 500 противовоздушных ракет Stinger.
Франция предоставит военную технику и финансовую помощь на 300 млн евро.
Бельгия предоставляет 2000 пулеметов и 3800 тонн горючего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве полиция и ВСУ остановили российских диверсантов - уничтожен грузовик с оккупантами
Словакия предоставит 12000 мин, 10000 тонн горючего, 2400 тонн авиационного керосина, 2 комплекса разминирования Bozena.
Азербайджан всем заправкам сети SOCAR в Украине поручил бесплатно предоставлять топливо для автомобилей "скорых" и ГСЧС. Ночью ожидается самолет с медикаментами.
Турция оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. Турция запретила проход российских боевых кораблей в Черное море.
Латвия передает Украине более 30 грузовиков со шлемами, сухпайками, медиками и лекарствами. Также помощь будет включать 500 тонн дизтоплива для ВСУ.
Эстония предоставит дополнительную партию ракет Javelin, боеприпасы и сухпайки
Швейцария заморозила банковские счета россиян из списка санкционных ЕС.
Великобритания, Польша, Чехия, Эстония и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.
Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия. Решение еще не было принято, но техническая подготовка началась.
Комментарии