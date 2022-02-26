Мир помогает Украине бороться против российской агрессии – кто и что дает

Мир объединился, чтобы помочь Вооруженным Силам победить агрессора. Фото: Армия.информ

Страны мира готовы помогать Украине бороться против российской агрессии – деньгами, поставками оружия, санкциями. Кто как предлагает нашей стране помощь – Gazeta.ua собрала последнюю информацию.

США выделят Украине дополнительные $350 млн для поддержки ее обороны в условиях полномасштабной российской агрессии.

Германия передаст Украине 1000 единиц противотанкового вооружения и 500 противовоздушных ракет Stinger.

Франция предоставит военную технику и финансовую помощь на 300 млн евро.

Бельгия предоставляет 2000 пулеметов и 3800 тонн горючего.

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Словакия предоставит 12000 мин, 10000 тонн горючего, 2400 тонн авиационного керосина, 2 комплекса разминирования Bozena.

Азербайджан всем заправкам сети SOCAR в Украине поручил бесплатно предоставлять топливо для автомобилей "скорых" и ГСЧС. Ночью ожидается самолет с медикаментами.

Турция оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. Турция запретила проход российских боевых кораблей в Черное море.

Латвия передает Украине более 30 грузовиков со шлемами, сухпайками, медиками и лекарствами. Также помощь будет включать 500 тонн дизтоплива для ВСУ.

Эстония предоставит дополнительную партию ракет Javelin, боеприпасы и сухпайки

Швейцария заморозила банковские счета россиян из списка санкционных ЕС.

Великобритания, Польша, Чехия, Эстония и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия. Решение еще не было принято, но техническая подготовка началась.