Минюст Грузии рассказал, где держат задержанного Саакашвили

Саакашвили находится в тюрьме. Фото: РБК

Задержанного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили содержат в тюрьме города Рустави, в 30 км от Тбилиси.

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает Европейская правда.

"На данном этапе в отношении Саакашвили проводят обязательные процедуры, и после их завершения его заселят в соответствующую камеру. Обязательные процедуры включают различные мероприятия, в том числе и медосмотр, после чего у нас будет больше информации", - сообщил Брегадзе.

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По словам грузинского министра, из соображений безопасности бывшего президента перевели в пенитенциарное учреждение №12.

"Там обеспечены абсолютно все условия, соответствующие международным стандартам", - сказал Брегадзе.

Политика задержали в Грузии 1 октября - после того, как он впервые за последние 8 лет прибыл на родину. Саакашвили грозит 6 лет за решеткой. Приговор обжалованию не подлежит. Адвокат бывшего президента Грузии уже заявил, что эта ситуация политически мотивированным.