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вторник, 07 декабря 2021 15:54

Минюст Грузии оштрафовали за публикацию видео с Саакашвили

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Минюст Грузии оштрафовали за публикацию видео с Саакашвили
Штраф заплатит также Пенитенциарная служба. Фото: Reuters

Минюст Грузии и Пенитенциарную службу оштрафовали за публикацию видео с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщает "Сова".

Минюст оштрафовали на 500 лари ($161), Пенитенциарную службу – на 2000 лари ($647) за нарушения, предусмотренные статьей 44 закона Грузии "О защите персональных данных".

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Во время голодовки Саакашвили грузинские власти рассказывали о его лицемерии и опубликовали видео, где Саакашвили что-то ест в медпункте.

Также опубликовали видео как экс-президента Грузии тянут за руки и ноги в тюремную больницу.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбужден ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.

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