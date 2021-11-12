Министры стран Балтии: "Кризис с мигрантами серьезно угрожает европейской безопасности"

Мигранты на границе с Польшей / Reuters

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении заявили, что Беларусь представляет "серьезную угрозу для европейской безопасности".

Министры обвиняют Минск в преднамеренной "эскалации гибридной атаки" с использованием мигрантов для ответных мер против ЕС за введение санкций против режима Александра Лукашенко. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская разведка посчитала мигрантов на польско-белорусской границе

"Это увеличивает вероятность провокаций и серьезных инцидентов, которые могут распространиться на военную сферу. Министры считают кризис безопасности, разворачивающийся на границах, тревожным и осуждают преднамеренную эскалацию продолжающейся гибридной атаки со стороны белорусского режима", - говорится в заявлении.

"Также недавнее необычное наращивание российской военной мощи возле Украины вызывает беспокойство и может нести дополнительные риски для безопасности. Мы рассматриваем нынешнюю ситуацию как самый сложный кризис безопасности для нашего региона, НАТО и ЕС, за многие годы. Развивающийся кризис требует постоянного единства союзников по ЕС и НАТО, общей осведомленности о ситуации и совместного подхода, чтобы гарантировать, что преднамеренные попытки Беларуси и России дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе не увенчаются успехом. Особенно призываем к усилению практической поддержки ЕС в укреплении безопасности внешних границ. Мы должны полностью поддержать наших соседей и сделать так, чтобы ни один шаг Беларуси или России не остался незамеченным", - идет речь в заявлении.

ЕС, Польша и Литва обвиняют Минск в том, что он привозит мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки и упрощает им доступ к границам ЕС, чтобы усилить миграционное давление на Евросоюз. Тем временем, Лукашенко угрожает ЕС, что он может приостановить транзит газа из России. Москва пока что не ответила на эти угрозы.

Белорусские СМИ цитируют Лукашенко, утверждающего, что были попытки доставить оружие мигрантам на границе, но не приводят доказательств. Лукашенко не говорит, кто стоял за такими действиями, которые он назвал "провокациями".

В четверг посольство Ирака в Москве заявило, что готово помочь в эвакуации иракских граждан, которые хотят вернуться домой из Беларуси. Посольство призывает иракцев на границе связаться с ним через WhatsApp или по электронной почте.

Reuters пишет, что тысячи мигрантов на польско-белорусской границе мерзнут во временных лагерях. Агентство напоминает, что до сих пор польская сторона сообщила о гибели не менее семи мигрантов на границе.

На территории Беларуси находится до 15 тыс. мигрантов. Они прибывают в Минск как туристы. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.