Министр в Австралии выиграл суд на $25 тыс. за клевету в соцсети

Министр обороны Австралии Питер Даттон / Reuters

Министр обороны Австралии в среду, 23 ноября, выиграл иск о клевете в суде против адвоката по делам беженцев, который назвал его "апологетом изнасилования" в Twitter.

Решения суда совпадают с усилиями австралийских властей сдержать оскорбительные комментарии в соцсетях. Об этом пишет Reuters.

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Министр обороны Питер Даттон сказал в суде, что испытал "боль и страдания", когда в Twitter 25 февраля этого года его оскорбили. Он получит возмещение $25 тыс., что является частью максимально возможной суммы. Судья установил, что это клевета, но на повседневную жизнь министра уже удаленный твит не повлиял.

Иск Даттона против активиста Шейна Баззи касается твита в день, когда политик, тогда бывший министром иммиграции, защищался в СМИ по делу против себя о сексуальном насилии в здании парламента. Баззи опубликовал твит на статью от 2019 года, в которой Даттон предлагал некоторым мигрантам, утверждающим, что являются жертвами изнасилования, "использовать это", чтобы их впустили в Австралию.

"Описание Даттона как оправдывающего изнасилования, несомненно, было серьезной манипуляцией". Но "Даттон не утверждает, что серьезно пострадал от публикации этого твита или, что его боль и страдания продолжались до рассмотрения этого дела", - сказал судья.

Австралия с 1 декабря откроет границы для отдельных групп иностранцев. При въезде будут давать предпочтения квалифицированным работникам и студентам, жителям Японии и Южной Кореи.