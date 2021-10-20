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среда, 20 октября 2021 05:53

Минфин США накажет "Газпром" за нарушение санкций против "Северного потока-2"

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Минфин США накажет &quot;Газпром&quot; за нарушение санкций против &quot;Северного потока-2&quot;
За Северный поток-2 введут санкции. Фото: Reuters

Минфин США готов привлечь российский "Газпром" к ответственности за нарушение санкций США.

"Мы привержены тому, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции", - замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил во время выступления в Сенате, сообщило Time News.

Адейемо ответил на критику одного из сенаторов, который спросил, почему ведомство не вводит санкции против "Северного потока–2". Замминистра финансов США не уточнил, как именно планируют наказать российскую компанию.

Он уклонился от прямого вопроса, почему администрация США не ввела санкции против Nord Stream 2.

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Первую нитку газопровода "Северный поток - 2" заполнили техническим газом для поддержания в ней нормального давления и начала дальнейшей транспортировки газа.

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