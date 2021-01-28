Миллионерша ест кошачий корм для экономии

Эми Элизабет / Mirror

Миллионерша 50-летняя Эми Элизабет из США, состояние которой около $5,3 млн, говорит, что отказывается потратить лишний цент более ежемесячного бюджета в $1 тыс.

Элизабет из Лас-Вегаса пришла на шоу TLC Extreme Cheapskates, чтобы рассказать, как экономит деньги в каждом аспекте жизни. Об этом пишет Mirror.

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"Я держу водонагреватель выключенным. Мне нужно 22 минуты, чтобы нагреть его, чтобы принять душ, поэтому включаю его каждое утро, когда встаю", - говорит женщина.

Женщина называет себя "самым экономным миллионером в мире". Она сказала, что никогда не тратит ни копейки больше, чем должна, даже ест кошачий корм, чтобы снизить счета. Она утверждает, что не покупает ничего нового.

Также часть ее бережливости состоит в использовании той же губки для мытья посуды, пока та не развалится. Дом оставил ей бывший муж Майкл после развода.

"Когда я впадаю в крайности, думаю, люди видят это, многих раздражает, но мне все равно. Это экономит деньги", - говорит скряга-миллионерша Элизабет.

Во время поездки в регулярные командировки в Лос-Анджелес, она проезжает по 4 ч. в каждую сторону на своей 17-летней машине, чтобы сэкономить на авиабилете в размере $250.

Основателя модной корпорации Nygard, миллионера 79-летнего Питера Найгарда, задержали 14 декабря 2020-го в Канаде в подозрении сексуального насилия над женщинами. Обвинения предъявили 84 женщины и двое его сыновей. Часто жертвами становились несовершеннолетние или девушки из бедных семей. С 1995-го он использовал влияние компании, чтобы удерживать женщин для своих сексуальных утех и утех партнеров по бизнесу. Женщин накачивали наркотиками и насиловали. Около половины жертв подверглись сексуальному насилию в возрасте 14-15 лет. Двое сыновей признались, что в подростковом возрасте отец заплатил проституткам, чтобы те лишили их девственности против воли.