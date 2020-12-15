Миллиардер-скряга не хотел платить за похищенного внука

Гетти и его похищен внук / New York Post

15 декабря 1973-го нашли живым, похищенного внука миллиардера Пола Гетти. Его нашли недалеко от Неаполя через 5 месяцев после похищения итальянской бандой.

Гетти, который стал самым богатым человеком мира в 1957-м, сначала отказался заплатить выкуп $17 млн за 16-летнего внука, но, наконец, согласился, когда в редакцию газеты в Риме прислали отрубленное правое ухо парня. Миллиардер добился освобождения внука, заплатив $2,7 млн - максимальную сумму, которую, по его словам, смог собрать.

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Гетти родился в Миннеаполисе, США, в 1892-м. Унаследовал от отца небольшую нефтяную компанию. Благодаря управлению и умелым манипуляциям на фондовом рынке вскоре превратил Getty Oil на финансовую империю.

К 1968-му его состояние превысили $1 млрд. Он 5 раз женился и разводился, а также имел серьезные проблемы в отношениях с большинством из своих 5 сыновей.

Последние 25 лет жизни Гетти жил недалеко от Лондона в поместье, окруженном двойным забором из колючей проволоки, а также с охраной с 20 овчарками.

Кроме этого, был известным скрягой. Через 3 года после уплаты выкупа за своего внука Гетти умер в возрасте 83 лет.

Его дети и бывшие жены отчаянно боролись за наследство, но, в конце, большая часть состояния пошла в Музей Пола Гетти в Лос-Анджелесе. Сейчас это самый богатый музей на планете. Его коллекции стоят около $7 млрд.