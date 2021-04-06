Миллиардера связали и ограбили

Бернард Тапи / Getty Images

Бывший министр правительства Франции и миллиардер Бернар Тапи, 78 лет, и его жена Доминик, 70 лет, были избиты и ограблены. Их связали шнурами от электроприборов в их имении недалеко от Парижа.

Пожилую пару ограбили в особняке в Комб-ла-Виль в субботу вечером. Тапи ударили дубинкой по голове, когда 4-ро мужчин ворвалась в дом. Об этом пишет Daily Star.

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Прокуратура Парижа начала расследование об ограблении. Нападение произошло, когда пара спала, в половине первого ночи. Доминик удалось освободиться. Она убежала к соседям, где вызвала полицию. Она также обратилась в больницу для лечения, а сам Тапи отказался ехать в больницу.

"Мой дед отказался, чтобы его забирали. Он разбит и очень устал", - сказал внук Родольфо Тапи.

Грабители украли 2 часов, в частности, Rolex, и драгоценности - серьги, кольца и браслеты.

Бернар Тапи разбогател, поглощая обанкротившиеся компании. Он был министром по делам городов в правительстве Франсуа Миттерана в 1992 году. Он был признан виновным в ряде дел о коррупции, налоговом мошенничестве и неправомерное использование корпоративных активов. Отсидел 5 месяцев в тюрьме и был лишен права баллотироваться на любых выборах во Франции. Вышел из тюрьмы в 1997 году. Фигуранткой одного из дел о мошенничестве стала на тот момент глава МВФ Кристин Лагард.

В 1990-м Тапи через дочерний банк взял у финансового гиганта "Лионский кредит" деньги на покупку доли в компании Adidas, а в 1993-м тот же "Лионский кредит" создал консорциум, который по поручению Тапи продал его долю в Adidas. По мнению следствия, банк с помощью оффшорной схемы продал компанию себе.

Через 10 лет, в 2003-м, Тапи требовал компенсацию в банке. По его версии, консорциум продал его долю по заниженной цене. До "Лионский кредит" уже частично принадлежал правительства, поэтому споры рассматривало министерство финансов Франции под руководством Лагард. В конце концов, иск передали частной арбитражной комиссии. Тапи получил компенсацию в 403 млн евро.

Осенью 2020-го суд по Тапи был отложен из-за состояния его здоровья - он болен раком желудка и рак пищевода. Суд возобновится в мае.