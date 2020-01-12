Миллиардер Блумберг назвал сумму денег, которые он готов потратить для победы над Трампом

Блумберг готов потратить 1 млрд, чтобы победить Трампа. Фото: РБК

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг заявил, что готов потратить 1 млрд долларов на президентскую кампанию.

Даже если он сам не будет выдвинут на пост главы государства от Демократической партии, деньги будут потрачены на оказание помощи другим оппонентам Дональда Трампа — Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен, сообщает The New York Times.

"Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше", — объяснил бизнесмен.

Блумберг уже потратил 200 млн долларов на политическую рекламу и нескольких сотен человек, которые будут организовывать мероприятия в поддержку кандидата.

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Напомним, в 2020 году пройдут выборы президента США.