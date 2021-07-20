Миллиардер Безос слетал в космос

Компания Blue Origin впервые в своей истории вывела на космическую высоту капсулу с четырьмя астронавтами-туристами.

Среди них и владелец компании, самый богатый человек мира Джефф Безос. Прямая трансляция полета проходила в YouTube.

Старт состоялся в 8:12 утра по местному времени и продолжался не более 10 минут.

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Ракетоноситель примерно за четыре минуты вывел капсулу с астронавтами на траекторию суборбитального полете с максимальной высотой 107 километров над уровнем моря.

После этого капсула отделилась от ракеты и приземлилась с помощью парашютной системы в пустыне Техаса. Ракетоноситель New Shepard совершил автоматическую посадку на специальную площадку.

На борту New Shepard находился сам Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен - выпускник средней школы из Нидерландов.

Фанк была в составе учебной программы США 1960-х годов "Женщины в космосе", пока ее не закрыли во время холодной войны. Несмотря на одни из лучших результатов подготовки, ей до этого так и не удалось выйти в космос. Сегодня она установила рекорд старейшего человека, которая оставила Землю.

Поскольку в капсуле находились два Безоса, Марк использовал не свое фамилия, а псевдоним DEMO - абривеатуру от имен его четырех детей - Дрю, Элли, Миа и Оуэн.

Следующие полеты Blue Origin планируют провести с шестью туристами на борту.

Перед полетом астронавты прошли двухдневные тренировки, в том числе, симуляцию всего полета на капсюле-тренажере.

Сама капсула оборудована полулежащими креслами, которые поглощают перегрузки, а также большими окнами, откуда можно наблюдать за видами на границе земной атмосферы, где начинается космос.

11 июля британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в США. Своим полетом Брэнсон опередил Безоса. Virgin Galactic конкурирует с Blue Origin в сфере космического туризма.