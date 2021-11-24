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среда, 24 ноября 2021 11:40

Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты

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Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Одно из мест, в котором пытались прорвать польскую границу минувшей ночью / Польская пограничная служба

Польские пограничники пишут о новых попытках мигрантов прорваться из Беларуси при содействии белорусских служб.

В ночь на 24 ноября нелегальные мигранты пытались прорваться в Польшу, забрасывая польских пограничников камнями и шумовыми гранатами. Об этом сообщают польские пограничники.

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"На границе вчера, 23 ноября, были две силовые попытки прорвать границу. Группы из 40 агрессивных иностранцев атаковали польские пограничные службы, забрасывая их камнями, корнями деревьев и шумовыми гранатами", - пишут польские пограничники.

Ранее в тот же день, как пишут польские пограничники, "около 100 агрессивных иностранцев пытались насильно пересечь польскую границу, бросая в польских служащих камнями. Атака проходила под наблюдением белорусских служб".

За прошлые сутки польские пограничники зафиксировали 267 попыток нелегального пересечения границы и выдали 44 постановления о выдворении из Польши.

Днем ранее польские пограничники не разрешили пересечь границу группе из 50 мигрантов. Всего за сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы, сообщает пограничная служба Польши.

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