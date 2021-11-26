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пятница, 26 ноября 2021 15:31

Мигранты устроили бунт в центре для беженцев
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Мигранты устроили бунт в закрытом центре для беженцев в городе Венджин на западе Польши
Фото: Lubuska Policja
Иностранцы пытались выйти за пределы центра
В центре находятся 600 человек. Большинство из них прибыли из Ирака
Бунт утолили с помощью переговоров

Мигранты устроили бунт в закрытом центре для беженцев в городе Венджин на Западе Польши.

Иностранцы пытались выйти за пределы центра, сообщает Пограничная служба Польши.

Агрессивно настроенные мигранты пытались проломить заграждения и выйти за его пределы. В центре находятся 600 человек. Большинство из них прибыли из Ирака.

"Ситуация разрешена", - говорится в сообщении пограничников.

Представительница Надоджанского отдела пограничной службы Йоанна Конечняк сообщила, что накануне 100 иностранцев скандировали лозунги, выбивали окна, начали ломать заграждения и разжигать костер.

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В центр вызвали дополнительные подразделения пограничников и полиции. Бунт утихомирили с помощью переговоров.

Во время нападения на польских пограничников вечером 23 ноября пострадал один из военных. Он получил травму головы после атаки мигрантов камнями и палками. Мужчине оказали медицинскую помощь.

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