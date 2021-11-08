Мигранты разбили лагерь у польской границы

Мигранты на белорусской стороне у белорусско-польской границы / Reuters

Минобороны Польши опубликовало снятый с воздуха лагерь, обустроенный большой группой мигрантов у белорусско-польской границы с белорусской стороны.

Мигранты расположились возле населённого пункта Кузница. Об этом говорится в сообщении в Twitter польского Минобороны.

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"Польским работникам МВД и военным удалось остановить первую массовую попытку пересечь польскую границу. Сейчас мигранты разбили лагерь возле Кузницы. Их постоянно охраняют белорусские спецслужбы", – говорится в сообщении польского Минобороны.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что в непосредственной близости к границе с Польшей 3-4 тыс. нелегальных мигрантов, а всего на территории Беларуси - несколько тысяч человек, которые намерены пересечь границу ЕС.

"Наши службы сообщают, что из стран Ближнего Востока продолжают организовывать рейсы, и эти люди тоже попытаются пересечь границу", - сказал Мюллер.

В ведомстве ранее опубликовали видео первых стычек на границе. Также польские власти собирают два местных батальона территориальной обороны.

ЕС готовится ввести пятый пакет санкций против Беларуси на 15 ноября из-за миграционного кризиса, который режим Лукашенко создал своим соседям из Евросоюза – Латвии, Литве и Польше.