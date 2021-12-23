Мигранты пытались по реке добраться до Польши

В Польше задержана группа из 24 граждан Ирака. Фото: Reuters

Большая группа мигрантов пыталась попасть из Беларуси в Польшу на понтоне через реку Свислочь.

Об этом сообщила польская пограничная служба в четверг.

"На участке, охраняемом подразделением пограничной службы в городе Крынки, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь на понтоне в сторону Польши", - говорится в сообщении.

Польские пограничники сообщили, что белорусские службы помогали иностранцам. Мигрантов задержали.

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Всего за сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши.

16 декабря 93 мигранта со стороны Беларуси пытались прорвать границу Польши. Одна группа нелегалов атаковала польских пограничников. На участке границы Дубичи – Церковные 11 мигрантов силой пытались прорвать границу Польши.