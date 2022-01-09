Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадала пограничница

В ночь на 9 января польские пограничники на границе с Беларусью задержали 33 человека, пытавшихся прорваться в Польшу.

При попытке прорыва иностранцы бросали в польских пограничников камни и шумовые петарды. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Польская пограничница получила травмы головы и находится в больнице.

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"Сегодня до 07.00 задержали 33 иностранца, которые силой прорывались на участках в Черемсе и Шудзялово. Госпитализировали сотрудницу пограничной службы", - сказано в сообщении пограничной службы.

За 2021 год польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Практически все они произошли во второй половине года.

Наибольший наплыв мигрантов наблюдался в октябре - более 17 500, но в ноябре - около 9000. Декабрь, очевидно из-за наступления холодов и всех мер Польши и Евросоюза, стал месяцем с наименьшим количеством таких попыток - около 1700.

В логистическом центре в Брузгах, куда переселили мигрантов с наступлением холодов, сейчас проживает около полутысячи человек.