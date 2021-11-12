Нелегальные мигранты прорвались через белорусско-польскую границу в "Кузнице".

Их задержала польская армия, пограничники и полиция.

Группа пошла вдоль забора, сообщает министерство обороны Польши.

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"Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице со стороны Беларуси. Их задержали польские военные, пограничники и полиция. Группа начала марш вдоль забора", - передает минобороны Польши.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.

Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.