Мигранты могут захотеть остаться в Беларуси - The New York Times

Мигранты могут создать проблемы Лукашенко. Фото: Reuters

Часть мигрантов из стран Ближнего Востока хотят получить убежище в Белоруссии.

Белорусский режим помогает мигрантам, чтобы создать образ гуманного государства, сообщает The New York Times.

По данным журналистов, режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко встревожен развитием событий. Мигранты не хотят больше штурмовать пропускные пункты.

Журналисты приводят слова курда из Ирака 21-летнего Бале Нису, который в комментарии сказал, что "Беларусь - чрезвычайно хорошая страна".

Если мигранты будут массово просить у Беларуси убежища, это создаст проблемы Лукашенко. Местное население может к ним плохо отнестись.

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Польское правительство заявило о готовности сдерживать мигрантов "столько будет нужно".

Утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузьница. На следующий день попытки пересечения границы переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами. В столкновениях с польской стороны пострадали 12 человек - девять полицейских, два пограничника и солдат.