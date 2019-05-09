Мигранты из Украины могут пройти в Европарламент

В Европейский парламент впервые будут баллотироваться выходцы из Украины.

Они могут пройти по спискам нескольких польских партий, сообщает "Европейская правда".

Это четверо мигрантов из Украины, которые имеют гражданство Польши. Их обнаружили в списках левой партии "Весна" и противоположной праворадикальной "Конфедерация".

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Уроженка Донецка Лилия Мошечкова попала ко вторым. Она собирала в Польше помощь для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Кому именно идет эта помощь, неизвестно. В то же время женщина не стесняется российской риторики, нарушает законодательство Украины поездкой во время ​​аннексии Крыма.

Автор: obozrevatel.com Лилия Мошечковая

От националистов баллотируется деятель из Люблина Владимир Осадчий. Замечен в сотрудничестве с прокремлевскими учреждениями, завсегдатай пропагандистских СМИ. Был соавтором "украинской" части скандальной поправки в Закон об Институте национальной памяти.



Автор: obozrevatel.com Владимир Осадчий

По спискам левой партии идет жительница Луганска Оксана Литвиненко - одна из самых известных борцов за права женщин в Торуни. Соорганизатор протеста Хрия под Радио Мария против вмешательства католического духовенства в тему женщин и меньшинств.

Автор: obozrevatel.com Оксана Литвиненко

Второй украинский мигрантки в партии есть Лилия Твардош из Польши, идея которой тоже защитить права человека на форуме ЕС. Нотариус.

Автор: obozrevatel.com Лилия Твардош

Советники избранного президента Владимира Зеленского, бывшие министр финансов Александр Данилюк и член Назка Руслан Рябошапка проводят переговоры в Брюсселе. Туда они приехали по приглашению Еврокомиссии и Европарламента, в четверг выступили перед послами ЕС.