В Европейский парламент впервые будут баллотироваться выходцы из Украины.
Они могут пройти по спискам нескольких польских партий, сообщает "Европейская правда".
Это четверо мигрантов из Украины, которые имеют гражданство Польши. Их обнаружили в списках левой партии "Весна" и противоположной праворадикальной "Конфедерация".
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Уроженка Донецка Лилия Мошечкова попала ко вторым. Она собирала в Польше помощь для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Кому именно идет эта помощь, неизвестно. В то же время женщина не стесняется российской риторики, нарушает законодательство Украины поездкой во время аннексии Крыма.
От националистов баллотируется деятель из Люблина Владимир Осадчий. Замечен в сотрудничестве с прокремлевскими учреждениями, завсегдатай пропагандистских СМИ. Был соавтором "украинской" части скандальной поправки в Закон об Институте национальной памяти.
По спискам левой партии идет жительница Луганска Оксана Литвиненко - одна из самых известных борцов за права женщин в Торуни. Соорганизатор протеста Хрия под Радио Мария против вмешательства католического духовенства в тему женщин и меньшинств.
Второй украинский мигрантки в партии есть Лилия Твардош из Польши, идея которой тоже защитить права человека на форуме ЕС. Нотариус.
Советники избранного президента Владимира Зеленского, бывшие министр финансов Александр Данилюк и член Назка Руслан Рябошапка проводят переговоры в Брюсселе.
Туда они приехали по приглашению Еврокомиссии и Европарламента, в четверг выступили перед послами ЕС.
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