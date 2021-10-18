МИД Украины призвало Россию прекратить провокации против ОБСЕ

В Донецке установили палатки перед отелем Park Inn, где находится миссия ОБСЕ / Reuters

МИД Украины призвало Россию прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Соответствующее заявление сделал спикер МИД Олег Николенко, говорится на сайте министерства.

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"Воспрепятствование Россией работе миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории - недопустимы. Блокировки и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - усилия России по разрушению Минских договоренностей и раздувания вооруженного конфликта. В сентябре россияне лишили проезда миссию на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк", чтобы исключить наблюдения, и скрыть от мира незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из России в Украину. Мандат ОБСЕ предусматривает безопасный и надежный доступ по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского конфликта. Призываем Россию прекратить провокации против ОБСЕ, разблокировать их передвижения, гарантировать доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, и гарантировать безопасность", - заявил Николенко.

Миссия ОБСЕ фактически приостановила работу в так называемой ДНР из-за "протестов" у ее штаб-квартиры в Донецке. Неизвестные спортивные молодые требуют освобождения члена ЛНР Андрея Косяка, которого задержали украинские военные 13 октября. Также ДНР заблокировала базу миссии в Горловке и не пустили патруль через блокпост под Донецком. ЛНР же отозвала гарантии безопасности на линии соприкосновения и ограничила передвижение наблюдателей миссии до освобождения Косяка.

Опубликовали видео задержания Косяка на Донбассе. Он пытался представиться работником ОБСЕ, написал журналист Андрей Цаплиенко.