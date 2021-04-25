МИД Турции вызвал посла США в Анкаре: что случилось

Ранее турецкое ведомство сообщило, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой. Фото: ona.az

Посол США в Анкаре был вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.

Согласно его данным, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара "отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США признали геноцид армян: Эрдоган прокомментировал решение

Ранее турецкое ведомство сообщило, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал президента США "исправить эту серьезную ошибку".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал признание Соединенными Штатами геноцида армян необходимым послание международному сообществу.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.