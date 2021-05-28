МИД РФ возмутило сожжение Кремля под посольством

Активисты подожгли макет Кремля. Фото: Цензор.нет

Министерство иностранных дел России вызвало на ковер временного поверенного в делах Украины в РФ из-за протестной акции под посольством в Киеве.

В Украину направили ноту, заявили в ведомстве.

По словам представителей МИД РФ, участники перформанса 26 мая заблокировали центральный вход в посольство России в Киеве, выкрикивали угрозы и оскорбления в адрес России и руководства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ "плюнула" в посольство России упоминанием о Крыме

Акцию посвятили памяти погибших на Донбассе украинских военных. Митингующие сожгли и растоптали бумажный макет Кремля.

В МИД РФ расценили это событие как "грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических отношениях".

В Киеве у российского посольства состоялась акция "Тризна по погибшим на российско-украинской войне".