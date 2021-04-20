МИД РФ пугает выдворением украинского дипломата

МИД РФ вновь угрожает выслать украинских дипломатов. Фото: aex

Россия прибегла к угрозам из-за выдворения из Украины российского дипломата. Кремль пугает тем, что также может выслать из страны консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили МИД РФ.

Ранее Украина огласила советника Посольства России персоной нон грата. В ответ в МИД РФ заявили, что украинский консул "пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов".

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По словам представителей МИД, дипломату Украины "устно объявили о нежелательности пребывания на территории России".

"Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричного мероприятия и оставляет за собой право на соответствующие шаги касательно одного из дипломатов Посольства Украины", - заявили в МИД РФ.

Российский дипломат должен покинуть территорию Украины, потому что ему направили соответствующую ноту. С сегодняшнего дня есть 72 ч., чтобы один из советников посольства Российской Федерации в Киеве, по фамилии Черников, покинул территорию Украины.