МИД обратился к находящимся в Казахстане украинцам: перечень важных советов

Протесты в Казахстане продолжаются. Фото: Reuters

Украинцам в Казахстане не следует покидать места своего проживания без крайней необходимости и необходимо всегда иметь при себе документы.

Такие советы дало Министерство иностранных дел Украины.

"В связи с событиями в ряде регионов Республики Казахстан рекомендуем украинским гражданам постоянно отслеживать информацию о развитии ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, неукоснительно соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти и правоохранительных органов. Не оставлять места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

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Также МИД настаивает на регистрации украинских граждан в электронной системе "Друг".

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленной консульской помощи, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Казахстане по номеру +7 (705) 755 66 10 или по электронной почте посольства - [email protected], [email protected] .

Также можно звонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57. Электронная почта - [email protected].

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. 5 января украинские граждане не смогли вылететь рейсом Алматы – Киев из-за прекращения работы аэропорта.