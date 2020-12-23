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среда, 23 декабря 2020 19:36

Michelin извинилась за приписывание борща к русской кухне

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Michelin извинилась за приписывание борща к русской кухне
Компания изменила текст пресс-релиза. Фото: "Украинская правда"

Руководство компании Michelin извинились за ресторанный гид, в пресс-релизе которого борщ назвали русским блюдом.

"Вчера, получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией", - сообщил посольство Украины во Франции в Facebook.

Сначала в Michelin указали, что борщ и рассольник являются эмблематичны русскими блюдами. В посольстве это опротестовали.

"На кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях", - говорится теперь в пресс-релизе.

Дипломаты добавили, что началась работа над гастрономическим гидом Michelin по ресторанам Киева.

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"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща, чтобы снять все вопросы. Борщ наш!" - написал посольство.

Ресторанный путеводитель Michelin назвал борщ "знаменитым русским блюдом" Об этом сообщили в пресс-службе компании. Гиды приехали оценивать рестораны Москвы. Они были поражены многообразием кулинарного наследия России. Среди традиционных супов, кроме рассольника, оказался и борщ.

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