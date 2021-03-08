Международный олимпийский комитет не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси

До избрания Виктора Лукашенко главой НОК был его отец. Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет не признал избрание главой НОК Беларуси Виктора Лукашенко.

На заседании 26 февраля устав НОК обновили в соответствии с обычными стандартами надлежащего управления. Но не выполнили решение МОК от 7 декабря 2020 года об отстранении старого руководства, которое "не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны", - говорится в пресс-релизе организации.

Старшего сына самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора избрали главой НОК 26 февраля. Это произошло после того, как МОК запретил его отцу возглавлять организацию и участвовать во всех мероприятиях комитета. Лукашенко возглавлял НОК Беларуси с 1997 года по декабрь 2020 года.

МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь обходится Кремлю дороже, чем оккупированный Донбасс - МИД Литвы

Лукашенко и Баскова ранее отстранили от участия в Олимпиадах.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил генеральское звание старшему сыну Виктору. Об этом говорится на сайте белорусского правительства.