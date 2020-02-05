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среда, 05 февраля 2020 23:57

Международный аэропорт Стамбула "заморозил" рейсы

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Международный аэропорт Стамбула &quot;заморозил&quot; рейсы
В Турции рухнул самолет. Фото: Reuters

Международный аэропорт Стамбула им. Сабиха Гекчен не принимает рейсы из других стран и городов.

"Все рейсы из и в аэропорт Сабиха Гекчен 5 февраля были отменены. Наши гости могут узнать свой рейс через наш сайт или наш колл-центр", сообщил губернатор провинции Али Йерликая.

Выполнение полетов было остановлено из-за аварии самолета Pegasus airlines.

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5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен" самолет авиакомпании Pegasus выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части. 120 человек пострадали.

Всего на борту было 177 пассажиров. Граждан Украины нет среди пострадавших в аварии.

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