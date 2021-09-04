Международный аэропорт Кабула возобновил работу

В афганской столице возобновил работу международный аэропорт. Фото: Reuters

4 сентября аэропорт Кабула, ранее закрытый по решению талибов, возобновил работу.

Оттуда уже отправились два внутренних рейса. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

"Из аэропорта афганской столицы вылетели рейсы в Мазари-Шариф и Кандагар. Также вылетел самолет в направлении города Герат на северо-западе страны", - сообщил посол Катара в стране.

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Над завершением необходимых работ в аэропорту продолжают работать катарские технические специалисты. По предварительной оценке, для проведения ремонтных работ в аэропорту Кабула, требуется $300 млн.

По состоянию на 1 сентября около 200 украинцев остались в Афганистане и просят об эвакуации, в том числе дети и женщины. Кроме того, четыре страны попросили Украину помочь вывезти своих граждан. Ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется.