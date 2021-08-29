Между Польшей и Беларусью положили колючую проволку

 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 585
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 1512
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 7479
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 783
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
5 Просмотров: 423
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 594
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1458
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 927
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 594
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
3
4
9
5
3
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Видео
Все видео
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
На строительстве завода нашли древнее поселение
На строительстве завода нашли древнее поселение
На производстве произошел сильный взрыв
На производстве произошел сильный взрыв
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
В самой сухой пустыне мира выпал снег
В самой сухой пустыне мира выпал снег
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 792
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1485
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1170
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1665
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 450
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
воскресенье, 29 августа 2021 03:25

Между Польшей и Беларусью положили колючую проволку

  Комментировать
Между Польшей и Беларусью положили колючую проволку
Будущий забор построят высотой в 2,5 метра и длиной 180 км. Фото: Pixabay

Польские военные начали ставить колючую проволоку на участке польско-белорусской границы в Зубжице-Вельке для недопущения въезда мигрантов в страну. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Ruptly.

Будущий забор возведут высотой в 2,5 метра и протяженностью 180 км, что равняется практически половине общей протяженности лесной границы между двумя государствами.

Работы по возведению стены начались вчера, пятницу 27 августа, у приграничного города Крынки. Польские пограничники заявили, что только за август они отразили 3059 попыток незаконного пересечения границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью

"За последние сутки перейти границу со стороны Беларуси пытались 55 раз", - отметили пограничники.

Известно, что из-за ситуации с мигрантами Польша удвоила до двух тысяч солдат свой военный контингент на восточной границе для оказания помощи пограничной службе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Варшава продолжает придерживается жесткой позиции по этому вопросу и намерена пресекать незаконный переход границы с Беларусью. Он также обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса.

Польский политик Дональд Туск призвал к общенациональному соглашению в Польше по урегулированию кризиса на польско-белорусской границе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Между Польшей и Беларусью положили колючую проволку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 10467
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 7479
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4671
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 4419
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 4248
Мир
В Берлине тысячи людей протестовали против мер по борьбе с пандемией
В Берлине тысячи людей протестовали против мер по борьбе с пандемией Просмотров: 18
Впервые в мире Covid-19 обнаружили у диких оленей
Впервые в мире Covid-19 обнаружили у диких оленей Просмотров: 18
"Талибан" захватил часть аэропорта в Кабуле
"Талибан" захватил часть аэропорта в Кабуле Просмотров: 99
Американские военные покидают аэропорт Кабула
Американские военные покидают аэропорт Кабула Просмотров: 99
Новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов - Байден
Новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов - Байден Просмотров: 144
Больше всего комментируют
14
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
6
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
5
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
4
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
Голосов: 338
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть