Между двумя странами ЕС будет курсировать бесплатный транспорт

Власти Люксембурга анонсировали тестовый запуск бесплатного общественного транспорта во Францию.

Многие жители Люксембурга работают во Франции, пишет The Mayor. Ежедневно в страну прибывают тысячи людей, которые утром едут на работу, а вечером возвращаются домой. Из-за этого на границе всегда собираются автомобильные пробки.

"Решение властей является частью мер по улучшению экологии и сокращению трафика. Ожидается, что наличие комфортных и бесплатных автобусов побудит работников меньше пользоваться собственными авто", - говорится в сообщении.

Люксембург является страной с наибольшим количеством автомобилей во всем Европейском союзе: на 1 тыс. жителей приходится 681 автомобиль.

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Проект рассчитан на шесть месяцев, в течение которых будут оцениваться выгоды. Маршрут соединит небольшой поселок во Франции Руссе-ле-Виллаж, расположенный в 5 км от границы, с автобусной линией 323 в Люксембурге.

Средняя стоимость билета на автобус Flixbus из Люксембурга в Париж в одну сторону составляет €41.

Автобус между Люксембургом и Францией решили запустить, чтобы снизить заторы и уровень загрязнения

В Гонконге запустили пятичасовой автобусный тур для тех, кто засыпает в общественном транспорте. Пассажирам двухэтажного автобуса выдают маски для глаз и беруши. Билет стоит от $13 до $51 с человека, в зависимости от того, на каком этаже выбрать место.