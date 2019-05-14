Меркель снова не повезло с самолетом

В правительственный самолет, на котором канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Дортмунд, врезался автомобиль наземных служб аэропорта.

Водитель автомобиля наземных служб была настолько поражена увидеть самолет, в котором прилетела канцлер, что забыла нажать на ручной тормоз, сообщает DW.

На момент столкновения Меркель на борту не было. Там были только трое членов экипажа, они остались невредимыми.

После инцидента канцлер решила вернуться в Берлин вертолетом.

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В ноябре прошлого года самолет, в котором летела канцлер Германии Ангела Меркель на саммит G20 в Аргентину, совершил вынужденную посадку. По словам командира корабля, произошел технический дефект.

Экипаж правительственного лайнера находился над Нидерландами, когда принял решение вернуться в Германию.