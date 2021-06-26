Меркель расстроилась, что в Европе не поддержали идею совместного саммита с Путиным

Меркель недовольна, что Путина не пригласили на саммит с ЕС. Фото: DW

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что разочарована отрицательным отношением к возможной встрече на высоком уровне с президентом России Владимиром Путиным.

"Это меня немного огорчает", - сказал он, сообщает Berliner-zeitung.

По ее словам, даже во время Холодной войны всегда были каналы для разговора с Россией.

Меркель заявила, что "суверенный Европейский союз" лолжен иметь возможность представлять интересы перед Путиным.

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Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС по более тесному сотрудничеству с Россией, чтобы развить дискуссии с Москвой после саммита президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.