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вторник, 17 августа 2021 03:15

Меркель признала, что в Германии ошиблись с оценкой ситуации в Афганистане

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Меркель признала, что в Германии ошиблись с оценкой ситуации в Афганистане
У Меркель признали, что ошиблись с оценкой ситуации в Афганистане. Фото: Reuters

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках развития событий в Афганистане.

"Мы все - и я должна взять ответственность и на себя - просчитались относительно развития событий в Афганистане", - сказала Ангела Меркель на пресс-конференции, сообщает Tagesspiegel.

По ее словам, в правительстве считали, что имеют больше времени для поиска решений, но ситуация менялась гораздо быстрее.

Германия сделает все возможное для того, чтобы вывезти из страны людей, которые сотрудничали с ФРГ. Она отметила также, что важно не повторять старых ошибок и оказать помощь соседям Афганистана.

Министр Гаайко Маас признал, что "правительство Германии, разведка, вся международное сообщество - мы неправильно оценили ситуацию".

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15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирный переход власти", президент Афганистана покинул страну.

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