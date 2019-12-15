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воскресенье, 15 декабря 2019 21:35

Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов

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Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Меркель записала видеообращение к трудовым мигрантам. Фото: Корреспондент

Канцлер Германии Ангела Меркель записала публичное приглашение для трудовых мигрантов с целью увеличить приток заробитчан в страну.

В видеообращении Меркель пригласила на работу в Германии квалифицированных специалистов, проживающих в странах, которые не являются членами Евросоюза.

"Многие предприятия безотлагательно ищут специалистов… Федеральное правительство приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов", — сказала Меркель.

Канцлер добавила, что одинаково важны кадры "академического уровня" и обычная рабочая сила, так как без этого невозможно развитие экономики.

По ее словам, правительственная стратегия привлечения квалифицированных работников включает три этапа:

1.Использование собственных кадровых внутри стран и ресурсов путем повышения уровня подготовки.

2. Привлечение рабочих из стран-членов Европейского союза. На данный момент такой категории работников уже больше 2,5 миллионов человек.

3. Способствование притока работников из третьих стран, не являющихся членами Евросоюза. Делается это по причине того, что в Европе катастрофически не хватает кадров для заполнения всех вакансий.

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Специалисты из стран — не членов смогут приезжать в ФРГ согласно закону, который вступит в силу 2 марта 2020 года.

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