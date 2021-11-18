Меркель объявила четвертую волну коронавируса в Германии

 
Ексклюзивы
1/5
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
4 Просмотров: 1791
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 639
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 1629
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 630
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 8002
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3096
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 855
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1116
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 963
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
15
15
10
6
11
Определили самое забавное фото дикой природы: яркие кадры
Определили самое забавное фото дикой природы: яркие кадры
Как жили в Париже 1930-го - фото
Как жили в Париже 1930-го - фото
Из-за отравленного воздуха школы в Нью-Дели закрыли на неопределенное время
Из-за отравленного воздуха школы в Нью-Дели закрыли на неопределенное время
Украинские военные посадили вертолет на жерло вулкана
Украинские военные посадили вертолет на жерло вулкана
Противостояние на белорусско-польской границе: как прошла ночь
Противостояние на белорусско-польской границе: как прошла ночь
Видео
Все видео
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранатами - есть раненый
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранатами - есть раненый
Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили
Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили
Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы
Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы
"Показалось, что они ходят": россиянин ворвался в морг и изуродовал тела
"Показалось, что они ходят": россиянин ворвался в морг и изуродовал тела
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 801
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2358
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1026
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 945
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8226
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 252
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
четверг, 18 ноября 2021 06:47

Меркель объявила четвертую волну коронавируса в Германии

  Комментировать
Меркель объявила четвертую волну коронавируса в Германии
В Германии коронавирус бьет антирекорды. Фото: Reuters

Германия вошла в четвертую волну коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об этом в интервью The Guardian.

"Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше. И ежедневное количество погибших также пугает. Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии", – подчеркнула она.

В среду в Германии обнаружили 52 826 новых случаев инфицирования. Зафиксировали 294 смерти от болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новогодний карантин: будут ли работать курорты в зимние праздники

Меркель говорит, что на местном и федеральном уровнях необходимо ввести более строгие ограничения. Предложила ввести обязательную проверку сертификатов при использовании общественного транспорта и пребывания в офисах.

В Украине хотят ужесточить ограничения для желтой зоны карантина. В частности, там планируется ввести обязательную вакцинацию для работников и посетителей заведений, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Меркель объявила четвертую волну коронавируса в Германии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 12231
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 7993
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 6804
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 6624
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - &quot;слуга&quot;
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - "слуга" Просмотров: 5877
Мир
Евросоюз рассматривает новую вакцину от коронавируса
Евросоюз рассматривает новую вакцину от коронавируса Просмотров: 45
США озабочены испытанием гиперзвукового оружия в Китае
США озабочены испытанием гиперзвукового оружия в Китае Просмотров: 54
Дуда резко отреагировал на договоренности Меркель и Лукашенко
Дуда резко отреагировал на договоренности Меркель и Лукашенко Просмотров: 531
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
 Просмотров: 765
Саакашвили в "критическом состоянии" - врачи
Саакашвили в "критическом состоянии" - врачи Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
4
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
3
Доллар дорожает второй день подряд
3
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
1
Правоохранители нагрянули с обысками к скандальному Киве
Голосов: 2109
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть