Меркель объявила четвертую волну коронавируса в Германии

В Германии коронавирус бьет антирекорды. Фото: Reuters

Германия вошла в четвертую волну коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об этом в интервью The Guardian.

"Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше. И ежедневное количество погибших также пугает. Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии", – подчеркнула она.

В среду в Германии обнаружили 52 826 новых случаев инфицирования. Зафиксировали 294 смерти от болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новогодний карантин: будут ли работать курорты в зимние праздники

Меркель говорит, что на местном и федеральном уровнях необходимо ввести более строгие ограничения. Предложила ввести обязательную проверку сертификатов при использовании общественного транспорта и пребывания в офисах.

В Украине хотят ужесточить ограничения для желтой зоны карантина. В частности, там планируется ввести обязательную вакцинацию для работников и посетителей заведений, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября.