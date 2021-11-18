Меркель объявила четвертую волну коронавируса в Германии

Германия вошла в четвертую волну коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об этом в интервью The Guardian.
"Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше. И ежедневное количество погибших также пугает. Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии", – подчеркнула она.
В среду в Германии обнаружили 52 826 новых случаев инфицирования. Зафиксировали 294 смерти от болезни.
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Меркель говорит, что на местном и федеральном уровнях необходимо ввести более строгие ограничения. Предложила ввести обязательную проверку сертификатов при использовании общественного транспорта и пребывания в офисах.
В Украине хотят ужесточить ограничения для желтой зоны карантина. В частности, там планируется ввести обязательную вакцинацию для работников и посетителей заведений, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября.
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