Меркель: "Мы говорим с Россией. Лукашенко не идет на контакт"

Лидеры ЕС обсудили с Путиным события в Беларуси. Фото: REUTERS

Европейские лидеры вынуждены обсуждать ситуацию в Беларуси с российским руководством, потому что Александр Лукашенко отказывается разговаривать с политиками ЕС.

"Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал", сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс конференции, сообщает Укринформ.

Во время разговора с Путиным Меркель и Макрон выразили единую позицию: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

Меркель отметила что диалог продолжится, но ЕС будет настаивать на определенных вещах: освобождение политических заключенных, никакого насилия, свободное выражение мнений, право на демонстрации, инклюзивный диалог в стране.

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В Беларуси 12 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.