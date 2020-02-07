Меньше ли шансов у Украины на вступление в ЕС после введения новых правил

Еврокомиссия утверждает новые стандарты вступления стран в ЕС. Фото: Reuters

Вступление в Евросоюз будет происходить по новым правилам. На днях Европейская комиссия заявила о новой процедуре переговоров о расширении ЕС. В центре - жесткое требование проведения реформ странами.

Методология еще не утверждена государствами-членами, а является только предложением Европейской комиссии, объясняет Екатерина Зарембо из Центра "Новая Европа". Организация разрабатывает аналитику и проекты продвижения европейских стандартов в Украине, работает в поддержку европейской перспективы.

В обнародованном отчете в Брюсселе есть несколько изменений.

"Теперь государства-члены будут индивидуально участвовать в подготовке ко вступлению стран, - говорит експерт. - Также разделы переговоров группируют в кластеры. Их будет 6: рынок, рост, экология, сельское хозяйство и т.д. В процессе переговоров окрываться будут эти кластеры, а не целые разделы. И теперь действительно могут быть как "кнуты", так и "пряники" за продвижение стран в подготовке к членству. Если страна выполняет реформы, то может быть увеличено финансирование. Если откат - то уменьшенное финансирование и даже приостановлены переговоры.

Посмотрим, как это воплотят с балканскими странами. Албания. Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония готовятся к поступлению. К ним собираются использовать подход, какой был к странам Восточного партнерства. То есть принцип построения отношений между соседями переносится в переговоры о членстве".

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи заявлял, что к странам, которые не будут выполнять заявленных реформ, даже могут применять санкции.

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"Всегда когда были разногласия, то переговоры замораживали. Как с Турцией, например. Просто сейчас это назвали санкциями. Еще может быть перечень этих санкций, таких как сокращение финансирования. В новой процедуре больше требований и контроля. Это создает большее давление на желающих вступить. С другой стороны есть позитивное для Украины, что расширение пока не сворачивается на фоне других процессов в ЕС, - отмечает.

- Украина пока выполняет Соглашение об ассоциации. На этом нужно сосредоточиться. Также можно изучать опыт Балкан и готовиться к переговорам. Однако каждые переговоры уникальны. Каждая страна или группа стран присоединяется уже к другому Союзу, и правила меняются ".

Украина выполнила 12 условий, чтобы получить деньги от Евросоюза. Это будет второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.