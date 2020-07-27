Мел Гибсон рассказал, как его лечили от коронавируса

Мел Гибсон вылечился от коронавируса. Фото: Reuters

Актер 64-летний Мел Гибсон прошел в больнице в Лос-Анджелесе курс лечения после того, как в апреле он получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас актер полностью здоров.

Недавно он поделился подробностями своего лечения, пишет ABC7.

Известно, что актер до сих пор находится на частной госпитализации. По словам Гибсона, медики лечили его препаратом "Ремдесивир". Это новый синтетический противовирусный препарат.

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После выписки из больницы Гибсон еще несколько раз сдавал тест на наличие инфекции. Результаты были отрицательными. Также в его крови выработались антитела к вирусу.

Гибсон является одним из многих известных мировых личностей, которые рассказали о заражении и лечении от Covid-19. Среди них также актер Тома Хэнкс и его жена Рита Уилсон, актер Идриса Эльба и певица Pink. В Украине по состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировали 807 новых случаев Covid-19. При этом 315 пациентов выздоровели. За все время в стране 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1616 летальных.