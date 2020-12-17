Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц

Фото: @joselyncano

Instagram-модель и дизайнерка 29-летняя Джоселин Кано, которую в сети прозвали мексиканской Ким Кардашьян, умерла после неудачной операции по коррекции формы ягодиц.

О ее смерти сообщила подруга Лира Мерсер, пишет The Sun.

Липолифтинг Brazilian Butt Lift Кано поехала делать в Колумбию. Такую операцию модель делала дважды.

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Увеличение ягодиц происходит за счет введения в мягкие ткани собственного жира. Если инъекцию сделать неправильно, это может привести к жировой эмболии - жир попадет в кровоток и закупорит сосуды.

Прощание с моделью прошло онлайн, все желающие могли зайти на эфир.

Девушка была родом из Мексики, последние годы жила в США, Калифорния. На Instagram девушки подписано 12,9 млн человек.

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