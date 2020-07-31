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пятница, 31 июля 2020 14:45

Меган Маркл заплатит $ 90 тыс. за иск против журналистов

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Меган Маркл заплатит $ 90 тыс. за иск против журналистов
Маркл проиграла иск против журналистов. Фото: Reuters

Жена принца Гарри, герцогиня Сасcекская Меган Маркл проиграла 1-й раунд суда в иске против журналистов.

Теперь она должна заплатить около $90 тыс., пишет Page Six.

Речь идет о конфликте Маркл с ее отцом, о котором написало издание Associated Newspapers. В иске против издания Маркл отмечала, что у журналистов были "бесчестные и недобросовестные намерения".

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Однако в мае суд приказал изъять из иска этот пункт, поскольку то, умышленно журналисты расписывали детали конфликта герцогини с отцом или нет, лежит вне юридической плоскости.

Основанием для иска стало письмо Меган к отцу, которое опубликовали журналисты. Причем письмо предоставил для публикации сам отец - Томас Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри решили судиться с папарацци после многочисленных попыток фотографов сделать снимок их сына Арчи.

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Дата
31
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