Меган Маркл угрожают преждевременные роды

Меган Маркл может родить преждевременно, у нее уже было несколько ложных схваток. Фото: spletnik.ru

Меган Маркл может родить преждевременно. В течение последних недель у беременной герцогини уже было несколько нападений ложных схваток.

Однажды принц Гарри так перепугался за жену, что ночью повез ее в больницу. После осмотра врачи отпустили пару домой, пишет издание Daily Express.

На официальной странице Кенсингтонского дворца даже появлялось сообщение о начале родов у герцогини Сассекском, но вскоре эту публикацию удалили. Впоследствии Гарри и Меган отправились в Марокко.

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Западные СМИ пишут, что такие частые ложные схватки сигнализируют, что настоящие роды у Меган Макрл могут начаться через 2-3 недели. А не в конце апреля, как ранее заявляли в королевские семье. Между тем сама Меган пока не спешит в декретный отпуск. В ближайшее время у нее запланировано несколько светских мероприятий.

Меган Маркл и принц Гарри могут отдать своего ребенка в американскую школу. Они размышляют над тем, чтобы воспользоваться услугами частного заведения ACS. В нем дают образование американского образца. Эта инициатива не следует традициям королевской семьи.