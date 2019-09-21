Меган Маркл уехала из Великобритании

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, которая недавно так разозлила королеву Елизавету, что та запретила упоминать имя жены внука в своем присутствии, уехала из Лондона вместе со своим мужем принцем Гарри.

Своего сына Арчи Меган оставила на помощниц, сообщает издание The Sun.

Выяснилось, что герцоги Сассекском отправились в Рим на свадьбу близкой подруги Меган - дизайнера Миши Нону. Миша и герцогиня Сассекском и недавно вместе представили капсульную коллекцию для Smart Works. Дружат женщины уже много лет и неоднократно говорили о том, что именно Миша Нону организовала первую встречу Меган Маркл и принца Гарри.

Міша і герцогиня Сассекська і нещодавно разом представили капсульну колекцію для Smart Works. Дружать жінки вже багато років і неодноразово говорилося про те, що саме Міша Нону організувала першу зустріч Меган Маркл і принца Гаррі.

Дизайнер Миша Нону и герцогиня Сассекском дружат много лет.

Свадьба Миши Нону запланирована на 18:00 на вилле Аврелия в Риме. Ее избранником стал американский нефтяной магнат Майкл Хесс. После официальной церемонии на закате планируется шикарный пир для гостей.

Торжественное мероприятие собираются посетить также Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, актер Орландо Блум с певицей Кэти Перри. Из членов королевской семьи к Меган Маркл и принца Гарри, прилетят также принцессы Беатрис и Евгения.

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Только на банкете ожидается не менее 300 гостей. Вокруг виллы были приняты строгие меры безопасности для обеспечения конфиденциальности.

Меган Маркл и принц Гарри полетели в Рим обычным коммерческим рейсом, чтобы избежать разговоров.

Герцогиня Сассекская 38-летняя Меган Маркл попала в очередной скандал. На многих сайтах появилась мошенническая реклама "таблеток Меган". Производители лекарств утверждали, что чудо-средство поможет сбросить вес.