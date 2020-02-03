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понедельник, 03 февраля 2020 07:30

Меган Маркл нашла работу в реалити-шоу

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Меган Маркл нашла работу в реалити-шоу
Меган Маркл нашла работу за $588 в день после отказа от королевских полномочий. Фото - Time

Жена принца Гарри Меган Маркл впервые после отказа от королевских полномочий трудоустроилась.

Она присоединится к работе над канадским реалити-шоу, посвященном свадьбам. По предварительной информации, ее заработная плата за один съемочный день составит $588, сообщает Page Six.

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Меган Маркл будет помогать своей подруге-дизайнеру Джессике Малрони в планировании второй свадебной церемонии для влюбленных, чье первая свадьба оказалось неудачной.

"Мы хотим существенно изменить жизнь пар, чьи первые свадьбы через драматические обстоятельства не состоялись так, как было запланировано", - пояснила Малрони идею реалити-шоу.

Принц 35-летний Гарри и его жена 38-летняя Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи и привилегий. Планируют жить в Канаде и Великобритании

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03
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