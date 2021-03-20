Меган Маркл и принц Гарри попали в скандал из-за плагиата

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили в плагиате. Фото: Reuters

Принц Гарри и его жена Меган Маркл попали в скандал из-за обвинений в копировании их нового логотипа Archewell с проектом Am Werdenton, который уже 3 года использует идентичные эмблемы "A" и "W".

Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Экспертка по маркетингу Ванесса Ливанаг с Creative Talents Worldwide была удивлена, что команда дизайнеров Archewell не заметили сходства до того, как выпустили собственную версию.

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"Похоже, что для создания уникального бренда и креативного логотипа Archewell не было проведено никаких тщательных исследований и усилий. Сейчас в любом проекте по брендингу важно проводить онлайн-поиск похожих названий, логотипов и проверять, защищены ли они товарными знаками или авторскими правами", - прокомментировала женщина.

Исполнительный директор материнской компании Am Werdertor Allea Group Дмитрий Прянишников заявил, что не обижается на монаршую семью и рад, что его подражают.

В 2020-м Меган и Гарри создали фонд Archewell и назвали его в честь своего сына Арчи. Организация включает два коммерческих бренда - Archewell Audio и Archewell Productions.

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Обвинение Меган Маркл в расизме во время скандального интервью герцога и герцогини Сассекском Опре Уинфри безосновательны. Никто в королевской семье не является расистом. Так принц Уильям прокомментировал скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри.