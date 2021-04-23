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пятница, 23 апреля 2021 09:39

Медведев пожаловался на возвращение отношений России и США в эпоху Холодной войны

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Медведев пожаловался на возвращение отношений России и США в эпоху Холодной войны
В РФ заявили, что ухудшение отношений с США продолжает усиливаться. Фото: Reuters

Заместитель председателя Совбеза и бывший премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и США за последние годы вернулись в эпоху Холодной войны.

"За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху Холодной войны. Списки санкций, давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", — сказал Медведев в интервью "РИА Новости".

Он вспомнил о Карибском кризисе 1962 года. Заявил, что тогда ситуацию спасли лидеры сверхдержав. Они сохранили трезвость оценки ситуации и приняли компромисс.

Медведев пожаловался на постоянное расширение санкций США.

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"Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии той, которая догоняет Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту", — сказал он.

Шаги РФ, направленные на ухудшение дипломатических отношений с США, в Госдепе назвали "ескалационными" и "досадными". Об этом говорится в электронном письме представителя Государственного департамента США.

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