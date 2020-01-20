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понедельник, 20 января 2020 04:15

Медведев отчитался о своей работе на посту премьера РФ

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Медведев отчитался о своей работе на посту премьера РФ
Медведев доволен своей работой на посту премьера РФ. Фото: Бизнес

Экспремьер России Дмитрий Медведев объяснил свою отставку тем, что долго находился на должности - восемь лет.

Медведев доволен своей работой и тем, "как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти". Такое мнение бывший глава российского правительства высказал в интервью программы "Время" на Первом канале.

По его словам, первое правительство начало работу в период кризиса, потом было "возвращение Крыма", санкции, рост цен, инфляция.

Санкции после аннексии Крыма "болезненно ударили по экономике". "После "присоединения" Крыма, "возвращения" Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях. Правительству пришлось заняться важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось - импортозамещением, потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны", - говорит он.

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Были и нерешенные задачи. "Сейчас ними нужно будет заниматься. Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим надо заниматься. Это, наверное, ключевая задача для нового правительства", - сказал экспремьер.

Свое назначение на должность председателя Совета Безопасности он не считаете необычным. Необычным является то, говорит Медведев, что такой должности раньше не было. "Но такие идеи на самом деле существовали. Когда президент предложил стать заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, а головой по Конституции является президент, я, естественно, согласился, потому что это важная, нужная, как мне кажется, работа, которую ведет Совет Безопасности страны", - заявил бывший глава правительства РФ.

Медведев остается лидером партии "Единая Россия".

Напомним, когда Путин объявил о желании изменить российскую конституцию, премьер Дмитрий Медведев вместе со всем правительством сложили полномочия. Президент РФ подписал указ об отставке. На Медведева он возложил временное исполнение обязанностей главы правительства РФ, а самому правительству приказал выполнять свои обязанности до формирования нового.

Вместе с этим Путин планирует ввести должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

16 января Госдума проголосовала за назначение нового премьер-министра. Им станет предложенный Путиным накануне эксглава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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